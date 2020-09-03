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01:05 03.09.2020

SpaceX планирует в четверг вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

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SpaceX планирует в четверг вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартует на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить 3 сентября в 08:46 по времени Восточного побережья США  со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 15 минут после старта ракеты группа спутников Starlink, масса каждого из которых составляет 260 кг, отделится от второй ступени и выйдет на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 366 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков во второй раз, должна совершить управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике примерно 634 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальное спасательное морское судно Ms. Tree в Атлантике попытается "поймать" в надводные сети и выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это будет уже двенадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 18 августа. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 653 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #спутники #запуск #spacex
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