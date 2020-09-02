В Грузии ужесточили правила выезда граждан в Европу

Парламент Грузии на пленарном заседании в среду утвердил в третьем, окончательном чтении новые правила для выезда граждан в страны Шенгенской зоны Европы.

Согласно изменениям, внесенным в закон "О порядке выезда граждан Грузии из Грузии и въезда в Грузию", гражданина могут не выпустить из страны, если у него нет биометрического паспорта, срок действия которого действителен еще не менее трех месяцев после возвращения на родину.

Кроме того, гражданину Грузии могут отказать в выезде в том случае, если у него отсутствуют обратный билет или бронь на этот билет, или не забронирована гостиница либо нет точного адреса проживания принимающего его человека в стране Шенгенской зоны. Причиной отказа в выезде может послужить и отсутствие страховки, а также недостаточное количество денежных средств.

Пакет поправок предусматривает также введение уголовной ответственности за организацию выдачи поддельных справок или документов за деньги гражданам Грузии для получения убежища в иностранном государстве. Подобное действие будет наказываться лишением свободы на срок от двух до шести лет, а при наличии отягчающих обстоятельств - от трех до восьми лет.

Причиной принятия столь жестких мер стало увеличение числа соискателей убежища из Грузии в ЕС. Ранее обеспокоенность по этому поводу выразили Германия, Франция, Швеция, Исландия, которые призвали власти Грузии принять соответствующие меры.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

Безвизовый режим в Шенгенской зоне Евросоюза был введен для Грузии с 28 марта 2017 года. Граждане Грузии могут находиться в странах Шенгенской зоны без визы в течение 90 дней.