События

23:27 02.09.2020

НБУ продолжит защищать решения о национализации ПриватБанка

2 мин читать
НБУ продолжит защищать решения о национализации ПриватБанка

Национальный банк Украины (НБУ) продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка, а также приложит все усилия для сохранения финансовой стабильности и недопущения потери средств налогоплательщиков, сообщила пресс-служба регулятора в Facebook в среду.

"НБУ продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка (…). Мы считаем, что решение о конвертации средств связанных с экс-владельцами лиц в ПриватБанке в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы", -- говорится в сообщении.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.

В соответствующем заявлении компании просили суд определить сумму, которую должен им выплатить ПриватБанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов. По оценкам истцов, обязательства банка составляют $350 млн (из них $102 млн -- проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Кроме того, компании просили суд предоставить возможность ГИС принудительно взыскать со счетов ПриватБанка соответствующие средства в случае отказа банка от их добровольного погашения.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора оффшоров Суркисов считаются на сегодняшний день выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц.

Как сообщалось ранее, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Теги: #нбу #украина #приватбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:22 02.09.2020
Премьер Украины заявил о нарушениях при принятии Печерским судом решения в пользу Сурксисов в споре с ПриватБанком о $350 млн

Премьер Украины заявил о нарушениях при принятии Печерским судом решения в пользу Сурксисов в споре с ПриватБанком о $350 млн

22:59 02.09.2020
Минфин обжалует решение Печерского райсуда в споре ПриватБанка с Суркисами на $350 млн

Минфин обжалует решение Печерского райсуда в споре ПриватБанка с Суркисами на $350 млн

22:05 02.09.2020
Спасатели ликвидировали пожар в 35-этажной новостройке в Печерском районе столицы – ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в 35-этажной новостройке в Печерском районе столицы – ГСЧС

21:48 02.09.2020
Украина призывает международное сообщество надлежащим образом отреагировать на отравление Алексея Навального – МИД

Украина призывает международное сообщество надлежащим образом отреагировать на отравление Алексея Навального – МИД

21:36 02.09.2020
Адвокат ПриватБанка заявляет о проигрыше в Печерском райсуде в споре с Суркисами о $350 млн

Адвокат ПриватБанка заявляет о проигрыше в Печерском райсуде в споре с Суркисами о $350 млн

20:04 02.09.2020
Главы МИД Украины и Польши призвали не политизировать общее историческое прошлое

Главы МИД Украины и Польши призвали не политизировать общее историческое прошлое

19:35 02.09.2020
Рабочая группа подготовит изменения в закон “О доступе к публичной информации” - нардеп Кравчук

Рабочая группа подготовит изменения в закон “О доступе к публичной информации” - нардеп Кравчук

19:33 02.09.2020
Глава Минюста ожидает решения спора по иску оффшоров Суркисов к ПриватБанку до утра 3 сентября

Глава Минюста ожидает решения спора по иску оффшоров Суркисов к ПриватБанку до утра 3 сентября

19:17 02.09.2020
Украина и Польша используют все возможности для активизации экономического и торгового сотрудничества в условиях пандемии коронавируса - Кулеба

Украина и Польша используют все возможности для активизации экономического и торгового сотрудничества в условиях пандемии коронавируса - Кулеба

19:09 02.09.2020
МКМТ возбудила антидемпинговое расследование по импорту цемента из Турции, установила единую квоту на импорт серной кислоты

МКМТ возбудила антидемпинговое расследование по импорту цемента из Турции, установила единую квоту на импорт серной кислоты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Адвокат ПриватБанка заявляет о проигрыше в Печерском райсуде в споре с Суркисами о $350 млн

ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе – Офис президента

Переговоры в ТКГ по Донбассу по политической и гуманитарной подгруппам фактически заблокированы – Гармаш

Площадь пожара в лесничестве на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью сгорело - Кучер

На места пожаров в Луганской и Харьковской области вылетит правительственная команда - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

В Грузии ужесточили правила выезда граждан в Европу

У Берлускони выявлено заражение коронавирусом COVID-19

ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе – Офис президента

Переговоры в ТКГ по Донбассу по политической и гуманитарной подгруппам фактически заблокированы – Гармаш

Площадь пожара в лесничестве на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью сгорело - Кучер

Полиция начала расследование пожаров на территории лесничеств в Харьковской области

В Харьковской области из-за лесного пожара закрыто железнодорожное движение на участке Двуречная – Молчаново – "Укрзализныця"

На места пожаров в Луганской и Харьковской области вылетит правительственная команда - Шмыгаль

Невозможно переоценить вклад Украины в победу над нацизмом – Зеленский

Российские наемники в среду неприцельно стреляли из подствольного гранатомета близ Марьинки – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА