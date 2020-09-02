Спасатели ликвидировали пожар в 35-этажной новостройке в Печерском районе столицы – ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в 35-этажной новостройке в Печерском районе Киева, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

2 сентября в 20:19 в оперативно-координационный центр ГУ ГСНС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в новостройке на улице Иоанна Павла ll, 12 в Печерском районе столицы.

"К месту вызова немедленно было направлено спасателей из ближайших пожарно-спасательных частей. По прибытию было установлено, что пожар возник в новостройке на 34-м этаже 34-х этажного дома. Во время ремонтных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.", - говорится в сообщении. на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве в соцчсети Фейсбук в среду вечером.

Как отметили в ГСЧС, в 20:56 пожар был ликвидирован, жертв и пострадавших нет

К тушению пожара было привлечено 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.