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21:48 02.09.2020

Украина призывает международное сообщество надлежащим образом отреагировать на отравление Алексея Навального – МИД

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Украина призывает международное сообщество надлежащим образом отреагировать на отравление Алексея Навального – МИД

Украина призывает международное сообщество надлежащим образом отреагировать на отравление Алексея Навального, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Правительство ФРГ обнародовало полученные им "несомненные доказательства" наличия следов химического вещества из группы "Новичок" в пробах, взятых у российского оппозиционного политика Алексея Навального. Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины, опубликованном в среду вечером.

В МИД Украины отметили, что международное сообщество должно  отреагировать на отравление оппозиционного российского политика.

"Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - подытожили в МИД Украины.

Теги: #заявление #украина #навальный #мид
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