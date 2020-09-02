ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе – Офис президента

По итогам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в формате видеоконференции в среду, было полностью согласовано рамочное решение о противоминной деятельности, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, предварительно запланированного на ноябрь", - указывается в сообщении.

Кроме того, стороны принципиально согласовали четыре следующих участка разведения сил и средств.

"Поставлена задача группе сферы безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года", - сообщают в Офисе президента.

Стороны согласились с необходимостью продолжения соблюдения режима тишины.

В то же время отмечается, что несмотря на то, что украинская сторона выполнила все необходимые процедуры для проведения нового этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц, Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях

Денис Казанский, представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации, обратился к другим участникам переговоров с призывом разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, учитывая тяготы, которые переживают люди, находящиеся в заключении.

В рамках политической подгруппы стороны обсудили разблокирование процесса переговоров.

"Представители РФ в ТКГ настаивают на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины № 795 от 15 июля 2020 года (о проведении местных выборов – ИФ). … Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук напомнил, что он направил в Верховную Раду письмо о возможности рассмотреть соответствие упомянутого постановления Минским договоренностям и сейчас ожидает ответа от украинского парламента в соответствии с регламентом. Впрочем, российская сторона продолжает откладывать большинство вопросов повестки дня и переносит их рассмотрение", - указывается в сообщении.

В рамках группы по социально-экономическим вопросам стороны обсудили вопрос выплат для бывших сотрудников "Укрзализныци".

"В частности, Украина продлила срок выплат депонированной зарплаты через систему быстрых переводов "Быстрая копейка" Ощадбанка до середины октября, чтобы гарантировать выплаты зарплат бывшим работникам Донецкой и Луганской дирекции АО "Укрзализныця". Речь идет о почти 4700 человек", - сообщает Офис президента.

Также украинская сторона выступила за создание экспертной комиссии с участием международных специалистов для мониторинга экологической ситуации в регионах Донецкой и Луганской областей (включая подконтрольные Киеву территории).

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.