Переговоры в ТКГ по Донбассу по политической и гуманитарной подгруппам фактически заблокированы – Гармаш

По итогам заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое состоялось в формате онлайн-конференции в среду, удалось добиться некоторых результатов, однако гуманитарное и политическое направление оказались фактически заблокированы, заявил представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш.

"Нет результатов по политической подгруппе. Политическое обсуждение "формулы Штайнмайера", закона об особом статусе, то, чего они всегда сами от нас требовали, они сами и заблокировали фактически. Есть результаты по открытию новых КПВВ, два КПВВ будут открыты в Луганской области в ноябре. ... По крайней мере, мы к этому готовимся и мы это заявляем, и та сторона этого не отрицает. Скорее всего это Золотое и Щастье, насколько я помню", - рассказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Кроме того, на заседании согласовали 19 участков разминирования.

"Так что результаты есть определенные, к сожалению, нет результатов по гуманитарной подгруппе, по обмену, та сторона заблокировала процесс, она не предоставляет списки на обмен, аргументируя это своим ультиматумом, который они продолжают повторять, как мантру - они требуют отмены постановления Верховной Рады о местных выборах", - объяснил Гармаш.

Гармаш также сообщил, что следующее заседание ТКГ в формате видеоконференции намечено на 16 сентября.

Гармаш также заявил, что скандал вокруг заявлений заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина об амнистии участников НВФ и особом статусе для всей территории Луганской и Донецкой областей вызван "недопониманием".

"Он просто показал мне текст этого интервью, который он согласовал, и там действительно есть большие отличия, скажем, от того, что мы видели все", - подчеркнул Гармаш.

В частности, по словам Гармаша, в изначальном заявлении Фокина шла речь об амнистии для всех, кроме активных участников боевых действий, а особый статус областей приравнивался к зоне льготного налогообложения.