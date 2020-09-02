Площадь пожара в лесничестве на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью сгорело - Кучер

Площадь пожара на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка Харьковской области увеличилась с 400 га до 500 га, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"По оперативной информации пока пожаром охвачено около 500 га леса, есть 3 основные очаги возгорания, один из которых локализован. К сожалению, 1 населенный пункт полностью уничтожено пожаром, еще в двух есть места возгорания", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

В пресс-службе ХОГА уточнили, что Горобьевка сгорела полностью. В Гряниковке и Кутьковке - есть места возгорания.

По словам Кучера, на данный момент, жертв нет, количество пострадавших устанавливается.

Как сообщалось, в среду днем на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар охватил около 80 га, позднее площадь пожара до 400 га, в т.ч. 100 га верхового леса. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащей с лесом. Возникла угроза распространения пламени на другой населенный пункт - с. Гряниковка. По информации областного главка ГСЧС, была организована эвакуация жителей Гряниковки.

В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 80 человек личного состава ГУ ГСЧС в области. Также задействован пожарный поезд, пожарный самолет АН-32П и 5 единиц техники лесхоза.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.