В Харьковской области из-за лесного пожара закрыто железнодорожное движение на участке Двуречная – Молчаново – "Укрзализныця"

В Харьковской области из-за приближения лесных пожаров в Двуречанском лесничестве к железнодорожным путям прекращено движение пассажирских поездов.

"В связи с приближением огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная – Молчаново. Пассажирские поезда на данном участке не ходят", - сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в соцсети Facebook.

В компании отмечают, что железнодорожники присоединились к тушению лесного пожара.

"Для этого задействованы два пожарных поезда", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, в среду днем начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября.

"На момент прибытия спасателей было установлено, что горит хвойный лес на площади около 80 га. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащей с лесом", - говорится в сообщении.

Впоследствии площадь пожара в хвойном лесу в Двуречанском лесничестве на окраине с. Горобьевка увеличилась с 80 до 400 га. "Общая площадь пожара составляет около 400 га, из них 100 га верхового леса. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащей с лесом. Существует угроза распространения пламени на другой населенный пункт - с. Гряниковка. По информации областного главка ГСЧС, организована эвакуация жителей Гряниковки.

В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 80 человек личного состава ГУ ГСЧС в области. Также задействован пожарный поезд, пожарный самолет АН-32П и 5 единиц техники лесхоза.