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19:53 02.09.2020

Полиция начала расследование пожаров на территории лесничеств в Харьковской области

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Полиция начала расследование пожаров на территории лесничеств в Харьковской области

Полиция открыла уголовные производства по факту пожара на территории Новомосковского лесхоза и Двуречанского лесничества в Харьковской области.

"По фактам пожаров следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в среду днем на территории Новомосковоского лесхоза вблизи с.Клугино-Башкировка загорелась лесная подстилка, камыш и сухая трава. Общая площадь пожара составила около 10 га. К тушению пожара были привлечены 7 автоотделений на автоцистернах ГСЧС, а также техника лесхоза и Минобороны (в Клугино-Башкировке дислоцируется 92-я ОМБ).

Также в среду днем на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар охватил около 80 га, позднее площадь пожара до 400 га, в т.ч. 100 га верхового леса. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащей с лесом. Было уничтожено 8 домов из 150. Существует угроза распространения пламени на другой населенный пункт - с. Гряниковка. По информации областного главка ГСЧС, организована эвакуация жителей Гряниковки.

В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 80 человек личного состава ГУ ГСЧС в области. Также задействован пожарный поезд, пожарный самолет АН-32П и 5 единиц техники лесхоза.

На данный момент пострадавших в результате пожаров нет.

Теги: #пожары #харьковская_область
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