Украина и Польша используют все возможности для активизации экономического и торгового сотрудничества в условиях пандемии коронавируса - Кулеба

Дата проведения заседания Украино-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества будет согласована уже в ближайшие недели. Соответствующее соглашение было достигнуто во время телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау в среду.

"Дмитрий Кулеба отметил важность использования всех возможностей и площадок для продвижения экономического и торгового сотрудничества между Украиной и Польшей в условиях продолжения негативного влияния на экономики обеих стран пандемии коронавирусной болезни. Министры договорились уже в ближайшие недели согласовать дату проведения заседания Украинской-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Кулеба и Рау также обсудили подготовку визита президента Польши Анджея Дуды в Украину по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Ожидается, что визит польского президента посодействует развитию политического сотрудничества и позволит достичь новых договоренностей по широкому кругу вопросов повестки дня стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Кроме того, министры договорились ускорить подготовку к видеоконференции координаторов от МИД стран "Люблинского треугольника" – Украины, Польши и Литвы.

Стороны также выразили настроенность на позитивное решение культурных и исторических вопросов.

"Кулеба отметил важность достижения прогресса в выполнении договоренностей о восстановлении захоронения бойцов УПА на горе Монастырь недалеко Перемышля, погибших в 1945 году в бою с подразделениями НКВД. Собеседники призвали не допускать влияния исторического прошлого на добрососедский характер украинского-польских отношений", - указывается в сообщении.

Рау также заверил в неизменной поддержке Польшей территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии и подчеркнул, что эта тема станет приоритетной во время председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году. Он выразил убеждение, что санкции Европейского Союза против России за оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей должны оставаться в силе до полного прекращения РФ противоправных действий.

Также Рау подтвердил неизменность поддержки Польшей европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Стороны также обменялись мнениями и отметили общность позиций по развитию ситуации в Беларуси.