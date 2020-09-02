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19:04 02.09.2020

Невозможно переоценить вклад Украины в победу над нацизмом – Зеленский

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Невозможно переоценить вклад Украины в победу над нацизмом – Зеленский

В день 75-й годовщины завершения Второй мировой войны президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул значение вклада украинцев в победу над нацизмом.

"Сегодня мир отмечает 75-ю годовщину официального завершения Второй мировой войны. Вы знаете, невозможно переоценить вклад, который сделала в победу над нацизмом наша страна, наш народ и, в частности, харьковчане", - заявил Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область, сообщает пресс-служба президента.

В частности, Зеленский отметил, что легендарный танк Т-34 был создан в Харькове командой конструкторов во главе с Михаилом Кошкиным.

"Давайте поблагодарим всех, кто 75 лет назад защитил свою родную прекрасную землю. И, конечно, мы всегда благодарны всем нашим военным, которые сегодня защищают страну на востоке", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сегодня - 39-й день, как Украина не имеет боевых потерь на фронте.

"И в день официального завершения Второй мировой войны, как и каждый другой день, мы все верим, что на нашей земле наконец наступит мир. Это непременный залог для дальнейшего построения мощной, современной, счастливой Украины. Страны счастливых людей", - подытожил Зеленский.

Теги: #зеленский #вторая_мировая_война
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