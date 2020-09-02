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18:11 02.09.2020

Российские наемники в среду неприцельно стреляли из подствольного гранатомета близ Марьинки – штаб ООС

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Российские наемники в среду неприцельно стреляли из подствольного гранатомета близ Марьинки – штаб ООС

С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы со стороны российских наемников, сообщает пресс-центр ООС.

"Так, на участке фронта вблизи Марьинки отмечена вражеская провокация из подствольного гранатомета. Неприцельный выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.30 среды, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В то же время, говорится в сводке, в районе населенных пунктов Новолуганское, Болотеное, Зайцево, Лобачево, Новоайдар и вблизи Песок, на разных участках местности продолжается ликвидация пожаров. Здесь зафиксировано возгорание сухой травы площадью около 90 гектаров. К тушению и локализации огня привлечены необходимое количество личного состава и техника подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

Теги: #украина #рф #оос
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