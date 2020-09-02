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18:11 02.09.2020

Украинцы среди руководителей силовых структур меньше всего испытывают негатива к Баканову, больше всего – к Авакову – опрос

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Украинцы среди руководителей силовых структур меньше всего испытывают негатива к Баканову, больше всего – к Авакову – опрос

Большинство украинцев негативно оценивают работу руководителей правоохранительных органов, больше всего негатива у главы МВД Арсена Авакова, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Так, согласно данным опроса, работу главы СБУ Ивана Баканова негативно оценивают 43,9% респондентов, в то время как деятельность генпрокурора Ирины Венедиктовой вызывает негативную реакцию 49,5% опрошенных, директора НАБУ Артема Сытника - 51,2%, и.о. главы ГБР Александра Соколова - 41,2%, прокурора САП Назара Холодницкого - 49,1%.

"У СБУ самый большой запас доверия как у спецслужбы, в то же время оценка руководителя СБУ существенно ниже доверия. Это означает, что успешная деятельность СБУ будет содействовать оценке руководства, в то время как ошибки и нарушения со стороны главы СБУ будут подрывать доверие к службе в целом", - отмечается в результатах исследования.

Наихудшая ситуация с уровнем доверия среди украинцев у Авакова - деятельность главы МВД негативно оценивают 70% опрошенных. Баланс позитивной-негативной оценки деятельности министра составляет -52%.

В то же время, как показал опрос, Аваков является наиболее узнаваемым руководителем среди глав всех силовых ведомств – о нем не слышали всего 3% респондентов.

Исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 года, опрошено 2022 человека, теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.

Теги: #баканов #опрос #украина #аваков
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