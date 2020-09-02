Замминистра экономики Романишин будет вести сферу интеллектуальной собственности вместо Романовича

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александр Романишин будет заниматься сферой защиты интеллектуальной собственности в министерстве вместо замминистра Дмитрия Романовича.

Как пояснило Минэкономики на сайте в среду, новое распределение обязанностей между заместителями связано "с усилением команды".

Романишин будет координировать департаменты: развития сферы интеллектуальной собственности, защиты нацпроизводителей, санкционной политики и продвижения экспорта.

Как сообщалось, Кабмин назначил Романишина 29 июля 2020 года, до этого он работал в Министерстве цифровой трансформации, аудиторской компании EY.