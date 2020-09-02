Патрульные разыскали мужчину, который предположительно утром в Киеве нанес телесные повреждения нардепу Полякову

В среду утром патрульные Киева получили ориентировку по плану "Перехват" в связи с тем, что в Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины и уехал на автомобиле Toyota.

"Патрульные, которые следят за безопасностью города с помощью камер, установили маршрут авто до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных", - сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

В ведомстве добавили: "предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем".

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее 2 сентября сообщалось, что полиция Киева открыла уголовное производство по факту нападения на народного депутата Украины Антона Полякова (депутатская группа "За будущее") в центре столицы.

"По факту противоправных действий в отношении народного избранника открыто уголовное производство. Действия неизвестного квалифицированы по ст. 125 Уголовного кодекса Украины", - говорится в обнародованном в среду днем сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

По информации главка, утром в среду в столичную полицию поступило сообщение от врача о предоставлении медицинской помощи народному депутату. Для установления обстоятельств произошедшего на место выехала следственно-оперативная группа полиции.

"Со слов потерпевшего установлено, что в 4.30 возле одного из домов на улице Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт", - отмечается в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст.125 УК (Умышленное легкое телесное повреждение). Проводятся мероприятия для установления и задержания причастных к этому уголовному правонарушению.

В сообщении полиции Киева не указано имя потерпевшего народного депутата. Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идёт об Антоне Полякове.