Кабмин урегулировал деятельность домов-интернатов для престарелых и лиц с инвалидностью

Кабинет министров Украины утвердил Типовое положение о доме-интернате для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Правительством урегулированы вопросы, связанные с деятельностью домов-интернатов для престарелых и лиц с инвалидностью. В частности, принято постановление Кабинета министров Украины "Об утверждении Типового положения о доме-интернате для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью" с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью, проживающих в домах-интернатах", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Отмечается, что типовым положением определено проведение комплекса реабилитационных мероприятий одним из приоритетных направлений деятельности интерната и обеспечена реализация прав подопечных в соответствии с законодательством, в том числе закона "О психиатрической помощи".

Также оптимизирован и упрощен механизм подачи документов для устройства в интернат через структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения по месту жительства, упрощена процедура отчисления подопечных и регламентирована организация похорон подопечных.

По данным Минсоцполитики, на сегодня в Украине действует 93 дома-интерната для престарелых и лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда, в которых проживает более 12 тысяч человек (без учета временно оккупированных территорий Крым, Донецкой и Луганской областей).