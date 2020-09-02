События

15:25 02.09.2020

Белорусский политзаключенный Шкляров заявил об усилении давления и пыток в СИЗО

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Известный белорусский политзаключенный и международный политический консультант Виталий Шкляров заявил о том, что власти усилили давление и пытки в отношении него. Об этом идет речь в письме, которое его адвокат передал изданию "НВ". 

Шкляров подчеркнул, что если изначально он сидел сам, то теперь к нему регулярно "подсаживают" разных людей. 

"Я сижу в четырёх стенах. И рядом со мной не мой сын, а совсем другие люди. Сначала был только один. Потом — сокамерник. Но в последнее время решили, видимо, давление усилить. Теперь в моей камере карусель: появляются и исчезают такие же отцы и дети, как я", - отметил политзаключенный.

Он также добавил, что в отношении него продолжают применять пытки светом.

"Меня продолжают регулярно обыскивать. Воспитывать. И светом, и камерой узкой в пять шагов, и короткими железными нарами, и холодной водой, и диетой, и душем раз в неделю, и непрекращающимся столбом сигаретного дыма весь день в затхлой пыточной. Вообще, пытка светом — отдельная история. От этого света дневных ламп вообще нельзя избавиться. Он горит днём и ночью. Но это ненастоящий свет. Это тьма, обращенная в свет — бесконечный, жалящий, не дающий ни спать, ни думать", - отметил Шкляров.

Напомним, власти Беларуси задержали известного оппозиционного политика Сергея Тихановского, а позже и политтехнолога Виталия Шклярова. Им вменяют организацию незаконного митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в городе Гродно. Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание — это месть "последнего диктатора Европы" за публичную критику действий Лукашенко.

18 августа Шкляров передал СМИ открытое письмо, в котором рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям, содержащимся в минском СИЗО.

Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году. Он женат на сотруднице дипкорпуса Государственного департамента и является гражданином США и Беларуси.

На днях в ходе Специального заседания Постоянного совета ОБСЕ заместитель Государственного секретаря США Стивен Биган, от имени страны, призвал белорусские власти освободить Виталия Шклярова.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко начать диалог со своим обществом и выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в соседней стране.

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