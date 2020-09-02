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14:57 02.09.2020

Кличко: Показатель тестирования на коронавирус в Киеве - самый высокий в Украине

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Кличко: Показатель тестирования на коронавирус в Киеве - самый высокий в Украине

Показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине и составляет 210 тестов на 100 тыс. человек, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Так что все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса, соответственно увеличивается количество тестирований. Показатель тестирования в Киеве сегодня самый высокий в Украине и составляет 210 тестов на 100 тыс. человек", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

Он отметил, что всего в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовано более 99 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. Методом ИФА - на выявление антител - сделали более 17,5 тыс. тестов. Образцы исследуют в частных и государственных клиниках.

"Продолжают активно работать в столице и мобильные бригады медиков, которые забирают биоматериал для анализа на COVID-19 у пациентов дома. Только 1 сентября бригадами отобрано 923 образца. А всего с начала работы мобильных бригад - более 58 тыс.", - сообщил Кличко.

Теги: #кличко #коронавирус
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