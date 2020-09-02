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14:26 02.09.2020

В Попасной сгорели 7 нежилых зданий, полицейские устанавливают причины пожара

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В Попасной сгорели 7 нежилых зданий, полицейские устанавливают причины пожара

Полицейские устанавливают причины возникновения пожара в Попаснянском районе Луганской области, в результате которого сгорели семь нежилых зданий.

"В результате пожара произошло возгорание 7 нежилых зданий на линии разграничения в г.Попасная. Кроме того, поврежден один жилой дом и три нежилых в с.Новоалександровка", - говорится в сообщении, обнародованном на странице МВД Украины в соцсети "Фейсбук".

На месте события работают сотрудники пожарно-спасательной части и полицейские.

Теги: #попасная #пожар
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