В Попасной сгорели 7 нежилых зданий, полицейские устанавливают причины пожара

Полицейские устанавливают причины возникновения пожара в Попаснянском районе Луганской области, в результате которого сгорели семь нежилых зданий.

"В результате пожара произошло возгорание 7 нежилых зданий на линии разграничения в г.Попасная. Кроме того, поврежден один жилой дом и три нежилых в с.Новоалександровка", - говорится в сообщении, обнародованном на странице МВД Украины в соцсети "Фейсбук".

На месте события работают сотрудники пожарно-спасательной части и полицейские.