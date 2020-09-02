Кличко рассказал, как в школах Киева начали образовательный процесс

Образовательный процесс начали 427 из 428 коммунальных школ Киева, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы тщательно готовились к началу нового учебного года. Изучали, в частности, и опыт других стран. Как вы знаете, та же Дания и Германия восстановили обучение даже в мае - до летних каникул. На днях в учебный процесс вернулись ученики Великобритании и Италии, многих других стран, где ситуация с распространением вируса даже хуже нашей. Также Европейское бюро ВОЗ заявило, что полное закрытие средних учебных заведений при пандемии должно быть крайней мерой и только в исключительных случаях. Поэтому 427 коммунальных учебных заведений столицы начали 1 сентября образовательный процесс. Одна школа пока будет работать на дистанционном обучении из-за заболевания коронавирусом среди учителей", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

Всего за парты в Киеве сели почти 300 тыс. школьников. Более 30 тыс. из них - первоклассники.

"Все учебные заведения работают по четкому регламенту. И также имеют инструкции на случай выявления больного коронавирусом. Всем детям и педагогам каждое утро, перед занятиями, измеряют температуру. А классы в перерывах проветривают. В помещениях осуществляют дезинфекцию. Хочу отметить: все школы обеспечены дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты. Город выделил для безопасной работы учебных заведений более 30млн грн", - отметил Кличко.