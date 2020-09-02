Сотрудник Госмиграционной службы требовал $2,5 тыс за помощь в получении гражданства Украины, обвинение направлено в суд

Обвинительный акт в отношении сотрудника Главного управления Государственной миграционной службы в Харьковской области, подозреваемого в получении взятки за помощь в получении гражданином Ливана гражданства Украины, направлен в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в среду, чиновнику инкриминируется ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что главный специалист одного из отделов Управления по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции ГУ ГМС Украины в Харьковской области требовал неправомерную выгоду в сумме 2500 долларов от гражданина Ливана. За указанную сумму служащий обещал иностранцу помочь беспрепятственному и ускоренному получению им украинского гражданства", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование уголовного производства проводило территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве, оперативное сопровождение – Управление СБУ в Харьковской области.