Из 332 заболевших Covid-19 за сутки киевлян 15 детей и 13 медиков, 75 человек госпитализированы - Кличко

75 из 332 жителей Киева, у которых за минувшие сутки была диагностирована коронавирусная болезнь Covid-19, госпитализированы, остальные помещены на самоизоляцию под контролем врачей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 59, Днепровском - 54, Деснянском районе - 47 случаев", - сообщил Кличко во время онлайн-пресс-конференции в среду.

Среди заболевших, по его словам, 180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет и шесть девочек от двух месяцев до 17 лет, а также 137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и девять мальчиков от одного года до 15.

В числе 332 заболевших также 13 медицинских работников, сообщил Кличко.

"Умерли (за сутки – ИФ) пять человек. Всего коронавирус унес жизни 218 киевлян", - сообщил мэр.

Как сообщалось, выздоровели за сутки 62 киевлян, а чисто активных случаев болезни увеличилось на 265 и составило 9 тыс 216.