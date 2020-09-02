В ближайшие дни жара спадет, дожди распространятся на большую часть территории Украины

В ближайшие сутки, 3 сентября, погоду западной части Украины будет определять теплый и влажный воздух, перемещающийся с Центральной Европы, а остальная территория страны еще останется в жаркой и сухой воздушной массе, но уже в пятницу и субботу дожди распространятся на большую часть территории страны, а жара спадет, сообщает Укргидрометцентр.

На четверг, 3 сентября в западных, Житомирской, Винницкой областях местами кратковременные дожди, грозы; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в Винницкой области ночью 15-17 °, днем 23-28°.

На остальной территории без осадков; ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 15-20°, днем 31-36°, в Киевской, Черниговской и Сумской областях 25-30°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 сентября самая высокая температура днем была 32,4 в 1890г., самая низкая ночью 5,7 в 1898г.

На 4 сентября в северных, центральных и южных (кроме Запорожской) областях, ночью также в Хмельницкой и Черновицкой областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на западе и севере страны 11-17°, в Карпатском регионе 8-10°; днем в западных, северных, Черкасской, Винницкой и Одесской областях 19-24°, на остальной территории 25-30°.

В Киеве в пятницу кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 21-23°.

2 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 24-26°, в Днепре в пределах Киева 21°.