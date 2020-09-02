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12:03 02.09.2020

Труппа старейшего в Беларуси Купаловского театра рассыпалась после увольнения гендиректора Латушко, оказавшегося в стане оппозиции

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Труппа старейшего в Беларуси Купаловского театра рассыпалась после увольнения гендиректора Латушко, оказавшегося в стане оппозиции

Народный артист Беларуси Виктор Манаев и ряд его коллег уволились из Национального академического театра имени Янка Купалы, сообщили в пресс-службе театра.

"Из Купаловского театра уволился Виктор Манаев. Также в знак солидарности с коллегами ушли народный артист Александр Подобед, Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Николай Кучиц", - рассказали агентству в пресс-службе театра.

Там уточнили, что всего после увольнения с должности генерального директора Купаловского театра Павла Латушко, вошедшего в Координационный совет оппозиции, заявления об увольнении написали 42 актера и другие сотрудники театра. По состоянию на 2 сентября, в труппе старейшего театра Беларуси осталось 15 человек.

"Большинство Купаловцев уволились в конце августа. Однако были и те, кто не мог этого сделать со всеми, был за пределами Минска или Беларуси. Сейчас и Манаев, и другие актеры также высказали свою позицию, уволившись из театра", - отметили в пресс-службе.

Если Манаев является старейшим и наиболее опытным актером театра, то среди покинувших стены театра есть и совсем молодые, только пришедшие на работу в Купаловский. Так, Евгения Адаменко поступила на службу в театр лишь в начале августа, а сейчас оказалась в числе тех, кто покинул стены Купаловского.

Как сообщалось, основная труппа Национального академического театра им.Я.Купалы уволилась в знак солидарности с ушедшим из театра генеральным директором Павлом Латушко и выражая протест против событий, происходящих в стране после 9 августа, основного дня голосования на выборах главы государства. Более 60 сотрудников театра остались без работы.

Теги: #театр #протест #беларусь
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