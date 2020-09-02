Ужесточение режима работы Рады в связи с COVID-19 пока не планируется - Разумков

Ужесточение режима работы украинского парламента в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 пока нее планируется, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Пока вводить какие-либо более жесткие меры не планируем. Надеюсь, ситуация не подойдет к той границе, когда мы вынуждены будем вводить дополнительные ограничения", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Киеве.

Он напомнил, что в настоящее время существует лишь ограничение в доступе в здание Верховной Рады.

"По состоянию на сегодня мы ограничили, насколько это возможно, количество работников аппарата, чтобы они одновременно находились в здании Верховной Рады", - сказал спикер.