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11:55 02.09.2020

Ужесточение режима работы Рады в связи с COVID-19 пока не планируется - Разумков

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Ужесточение режима работы Рады в связи с COVID-19 пока не планируется - Разумков

Ужесточение режима работы украинского парламента в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 пока нее планируется, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Пока вводить какие-либо более жесткие меры не планируем. Надеюсь, ситуация не подойдет к той границе, когда мы вынуждены будем вводить дополнительные ограничения", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Киеве.

Он напомнил, что в настоящее время существует лишь ограничение в доступе в здание Верховной Рады.

"По состоянию на сегодня мы ограничили, насколько это возможно, количество работников аппарата, чтобы они одновременно находились в здании Верховной Рады", - сказал спикер.

Теги: #верховная_рада #разумков
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