События

11:49 02.09.2020

Количество киберинцидентов с 26 августа по 1 сентября выросло на 16% - CERT-UA

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Количество киберинцидентов с 26 августа по 1 сентября выросло на 16% - CERT-UA

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга Украины в период с 26 августа по 1 сентября зафиксировала 894,725 тыс. подозрительных происшествий, что на 16% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно сообщению Госспецсвязи в среду, подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления попыток сетевого сканирования (87%) и применения нестандартных протоколов (11%).

Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 688,686 тыс. разных видов атак, что на 45% больше, чем на предыдущей неделе. Из них 99% - сетевые атаки прикладного уровня. Были также заблокированы пять DDoS-атак, преимущественно на веб-ресурсы Офиса президента.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 2,875 тыс. киберинцидентов, что на 18% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (99% от общего количества).

Теги: #украина #кибер
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