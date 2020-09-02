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11:45 02.09.2020

Тайфун принес мощные ливни на юг Японии, движется в сторону Корейского полуострова

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Тайфун принес мощные ливни на юг Японии, движется в сторону Корейского полуострова

Мощный тайфун "Майсак" принес с собой ливни на юг Японии и движется теперь к Корейскому полуострову, сообщает в среду агентство Associated Press.

По данным японского метеорологического агентства, скорость ветра в радиусе действия тайфуна достигает 162 километров в час. Во вторник в префектуре Окинава тайфун повалил деревья и перевернул автомобили, более 700 домов до сих пор остаются без электричества. Мощные ливни и оползни ожидаются теперь на острове Кюсю.

Южная Корея в ожидании тайфуна отменила сотни авиарейсов, в частности, вылетающих и прибывающих в город Чеджу. Также городские власти ограничили вход в парки, переместили сотни рыболовных и пассажирских судов в более безопасные места.

В Северной Корее власти также в срочном порядке предпринимают меры, чтобы минимизировать последствия удара тайфуна, который, согласно прогнозам, ударит по восточному региону страны. Метеорологи уже объявили о том, что в различных регионах страны ожидаются сильные ветры и ливни. Власти проинспектировали железные и автодороги, а также другую инфраструктуру, которой может быть нанесен серьезный ущерб.

Тайфун "Майсак" считается одним из мощнейших в регионе за последние годы. В Южной Корее полагают, что по силе он аналогичен тайфуну "Маэми" 2003 года, который унес жизни 131 человека и нанес ущерб на сумму $3 млрд.

Теги: #япония #тайфун
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