Столичные транспортники призывают депутатов Киевсовета выделить дополнительное финансирование на выплату зарплат из-за убытков во время карантина

Столичные транспортники призывают депутатов Киевского городского совета принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат работникам, поскольку те рискуют остаться без ежемесячного дохода из-за потери доходов предприятий при суровом карантине.

Как сообщается на сайте Киевсовета в среду, с соответствующим заявлением к столичной власти обратились представители профсоюзов КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс".

"Потеря доходов КП "Киевский метрополитен" с 17 марта по 25 мая 2020 года составляет около 621 млн грн. В обычных условиях предприятие должно получить в среднем 277 млн ​​грн доходов в месяц от перевозок. На выплату заработной платы КП "Киевский метрополитен" тратит до 200 млн грн в месяц. То есть c 17 марта до 25 мая метрополитен вообще не получил доходов от перевозки", - говорится в сообщении.

Кроме того, вследствие карантина пассажиропоток в метро значительно уменьшился. Если до карантина метрополитен перевозил до 1,5 млн пассажиров в рабочий день, то сейчас - до 1 млн.

"С целью обеспечения стабильной работы предприятия, своевременной выплаты заработной платы, необходимо увеличить объемы бюджетных ассигнований для КП "Киевский метрополитен" на сумму не менее 162 млн грн. Вследствие уменьшения доходов в КП "Киевский метрополитен" возникнет дефицит средств и риск невыплаты зарплаты уже в октябре-ноябре 2020 года", - говорится в обращении профсоюза.

В то же время, в КП "Киевпастранс" задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 31 августа составила 77,4 млн грн, а финансовый результат КП предприятия за январь-июль 2020 года был отрицательным и составил -178,5 млн грн.

В обращении представители профсоюза подчеркивают, что на период карантина потеря доходов предприятия за месяц достигла 162,2 млн грн. То есть предприятие при строгих ограничениях получало 6,3 млн грн среднего дохода в месяц, тогда как в обычных условиях средний доход КП "Киевпастранс" за месяц составляет 169,2 млн грн.

Транспортники призывают депутатов Киевсовета на ближайшем заседании, которое состоится 3 сентября, принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс", чтобы они могли выплачивать зарплату работникам и в дальнейшем обеспечивать перевозку пассажиров в обычном режиме.

В сообщении отмечается, что столичный метрополитен прекратил перевозки пассажиров на период с 17 марта по 25 мая, а наземный общественный транспорт столицы работал в спецрежиме, обеспечивая подвоз к работе медиков и работников стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.