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11:01 02.09.2020

Израиль потребляет в эти дни рекордное количество электроэнергии

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Израиль потребляет в эти дни рекордное количество электроэнергии

Потребление электроэнергии в Израиле в последние дни августа достигло рекордных уровней для 2020 года из-за жары, установившейся в различных регионах страны - 14,1 тыс. МВт.ч.

Прежний рекорд был зафиксирован в мае и составлял около 13,9 тыс. МВт.ч.

В прошедшее воскресенье максимальная температура в 47 градусов по Цельсию была зафиксирована в населенном пункте Явнеэль в Северной Галилее, 46 градусов - в кибуце Сде-Элиягу к югу от Тверии в долине реки Иордан.

Согласно местным прогнозам, волна жары будет определять погоду в Израиле и в ближайшие дни.

Теги: #электроэнергия #израиль
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