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11:01 02.09.2020

Минздрав внесет изменения в стандарт тестирования на COVID-19 – Ляшко

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Минздрав внесет изменения в стандарт тестирования на COVID-19 – Ляшко

Министерство здравоохранения намерено до конца недели внести изменения в стандарты тестирования на COVID-19, в частности, отменить тестирования после прохождения самоизоляции, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"На этой неделе будут внесены изменения в стандарт тестирования – самоизоляцию можно будет проходить 14 дней без проведения ПЦР-тестирования при отсутствии клинических симптомов, а также тестирование можно провести на 7-9 день, что позволит завершить самоизоляцию",- сказал он.

"В Украине 104 лаборатории, которые проводят ПЦР-тестирование. Ранее таких лабораторий было 28 – все они в подчинении Минздрава. В эти лаборатории Минздрав поставил 17 автоматических станций пробоподготовки, которые позволяют без увеличения количества работников, увеличить количество обрабатываемых проб. Также в лаборатории дополнительно поставили 34 прибора для амплификации, которые проводят ПЦР. Это все позволяет нам делать 125 тыс. тестов в неделю",- добавил Ляшко.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что среднесуточное количество ПЦР-тестирований в сентябре вырастет до 30 тыс.

"У нас есть стратегия относительно увеличения количества тестирований. Мы хотим довести среднесуточное количество ПЦР-тестирований в сентябре до 30 тыс.", - сказал он.

Помимо этого, Степнов подчеркнул, что работодатели не имеют права требовать от работников проводить ПЦР-тестирования за свой счет.

"Работодатель не имеет права отказывать контактным лицам в самоизоляции. Решение о самоизоляции принимает эпидемиолог и семейный врач. Семейный врач выписывает человеку больничный. Никаких требований ехать в частную лабораторию и делать тест на COVID-19 не должно быть",- сказал министр.

Теги: #ляшко #коронавирус
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