События

10:54 02.09.2020

В Украине будут использовать быстрые тесты на антиген COVID-19 – Ляшко

1 мин читать
В Украине будут использовать быстрые тесты на антиген COVID-19 – Ляшко

Украина ведет переговоры с производителями экспресс-тестов на антиген COVID-19 для их регистрации в стране, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Вчера я закончил переговоры с европейским региональным бюро ВОЗ, они обещают на следующей неделе обновить протокол относительно тестирования на COVID-19. В этот протокол введутся быстрые тесты на антиген, ранее быстрые тесты использовались только на наличие антител. В США уже есть четыре производителя таких тестов. Обновленный протокол будет использоваться в нашей стратегии по увеличению тестирований. Мы ведем переговоры с производителями таких тестов, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине",- сказал он.

Помимо этого, замминистра отметил, что девять вакцин от COVID-19 проходят завершительную стадию клинисследований.

"По состоянию на начало сентября уже 33 вакцины-кандидата против COVID-19 исследуются клинически, девять из них проходят клинисследования в третьей стадии, после завершения которой в случае позитивных результатов вакцины будут зарегистрированы. По нашей информации параллельно с клинисследованиями осуществляется производства вакцин, чтобы после регистрации запустить их на рынок",- сказал Ляшко.

Теги: #ляшко #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 02.09.2020
Столичные транспортники призывают депутатов Киевсовета выделить дополнительное финансирование на выплату зарплат из-за убытков во время карантина

Столичные транспортники призывают депутатов Киевсовета выделить дополнительное финансирование на выплату зарплат из-за убытков во время карантина

11:01 02.09.2020
Ляшко: уровень иммунизации от кори до конца года составит 78%

Ляшко: уровень иммунизации от кори до конца года составит 78%

11:01 02.09.2020
Минздрав внесет изменения в стандарт тестирования на COVID-19 – Ляшко

Минздрав внесет изменения в стандарт тестирования на COVID-19 – Ляшко

10:38 02.09.2020
В ВСУ за сутки на COVID-19 заболели 32 человека, 72 выздоровели

В ВСУ за сутки на COVID-19 заболели 32 человека, 72 выздоровели

10:01 02.09.2020
Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 4 областях, в Киеве и 4 других областях - рекорд суточной заболеваемости

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 4 областях, в Киеве и 4 других областях - рекорд суточной заболеваемости

09:46 02.09.2020
В Украине зафиксировано максимальное количество заболевших COVID-19 за сутки - 2 495 человек, 51 ранее заболевший умер, 1 015 человек выздоровели

В Украине зафиксировано максимальное количество заболевших COVID-19 за сутки - 2 495 человек, 51 ранее заболевший умер, 1 015 человек выздоровели

08:22 02.09.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25,7 млн, число жертв - 857 тыс.

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25,7 млн, число жертв - 857 тыс.

06:43 02.09.2020
США не присоединятся к инициативам по вакцинации против коронавируса, возглавляемым ВОЗ

США не присоединятся к инициативам по вакцинации против коронавируса, возглавляемым ВОЗ

05:37 02.09.2020
На Буковине лабораторно подтвердили 67 новых случаев коронавируса

На Буковине лабораторно подтвердили 67 новых случаев коронавируса

21:48 01.09.2020
В Запорожской области у школьника обнаружили коронавирус, весь класс идет на самоизоляцию

В Запорожской области у школьника обнаружили коронавирус, весь класс идет на самоизоляцию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада в первом чтении одобрила порядок создания ВГА в ОТГ, если ЦИК сочтет невозможным проведение там местных выборов – 240 голосов

Кабмин намерен создать рабочую группу по объединению "Центрэнерго" с госшахтами

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 4 областях, в Киеве и 4 других областях - рекорд суточной заболеваемости

В Украине зафиксировано максимальное количество заболевших COVID-19 за сутки - 2 495 человек, 51 ранее заболевший умер, 1 015 человек выздоровели

ВСП отказал Венедиктовой в отстранении замглавы ОАСК Аблова

ПОСЛЕДНЕЕ

Ужесточение режима работы Рады в связи с COVID-19 пока не планируется - Разумков

Во Львовской области сотрудница Нацполиции под заказ собирала информацию о телефонных звонках граждан - ГБР

Количество киберинцидентов с 26 августа по 1 сентября выросло на 16% - CERT-UA

Тайфун принес мощные ливни на юг Японии, движется в сторону Корейского полуострова

Рада в первом чтении одобрила порядок создания ВГА в ОТГ, если ЦИК сочтет невозможным проведение там местных выборов – 240 голосов

Израиль потребляет в эти дни рекордное количество электроэнергии

В Украине не может быть никаких особых статусов - Верещук о заявлениях Фокина

Кабмин намерен создать рабочую группу по объединению "Центрэнерго" с госшахтами

Курсант Житомирского военного института погиб в первый день обучения из-за неосторожного обращения с оружием

Голосование по кандидатуре нового премьера Японии в парламенте пройдет 16 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА