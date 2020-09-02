В Украине будут использовать быстрые тесты на антиген COVID-19 – Ляшко

Украина ведет переговоры с производителями экспресс-тестов на антиген COVID-19 для их регистрации в стране, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Вчера я закончил переговоры с европейским региональным бюро ВОЗ, они обещают на следующей неделе обновить протокол относительно тестирования на COVID-19. В этот протокол введутся быстрые тесты на антиген, ранее быстрые тесты использовались только на наличие антител. В США уже есть четыре производителя таких тестов. Обновленный протокол будет использоваться в нашей стратегии по увеличению тестирований. Мы ведем переговоры с производителями таких тестов, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине",- сказал он.

Помимо этого, замминистра отметил, что девять вакцин от COVID-19 проходят завершительную стадию клинисследований.

"По состоянию на начало сентября уже 33 вакцины-кандидата против COVID-19 исследуются клинически, девять из них проходят клинисследования в третьей стадии, после завершения которой в случае позитивных результатов вакцины будут зарегистрированы. По нашей информации параллельно с клинисследованиями осуществляется производства вакцин, чтобы после регистрации запустить их на рынок",- сказал Ляшко.