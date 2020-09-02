В ВСУ за сутки на COVID-19 заболели 32 человека, 72 выздоровели

32 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 было зафиксировано за сутки в Вооруженных силах Украины (ВСУ), болеют 607 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в среду утром.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения определены 7 человек: "Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Маньковская ЦРБ - 1 сотрудник ВСУ и Заставненский ЦРБ - 1 сотрудник ВСУ", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook.

25 заболевших лечится дома под наблюдением врачей. "Киевская область - 9 военнослужащих, Львовская область - 7 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Ровенская область - 2 сотрудника ВСУ, Одесская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Закарпатская область - 1 военнослужащий, Харьковская область - 1 военнослужащий, Винницкая и Тернопольская область - по 1 сотруднику ВСУ", - говорится в сообщении.

У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1 тыс 159 человек, летальных случаев - 6.

При этом днем ранее сообщалось о 1 тыс. 87 выздоровевших и 647 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели 72 человека, а количество болеющих сократилось на 40. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 565 человек, у 133 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.