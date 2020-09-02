Курсант Житомирского военного института погиб в первый день обучения из-за неосторожного обращения с оружием

Курсант Житомирского военного института им.Королева, учащийся 1 курса, погиб 1 сентября вследствие неосторожного обращения с оружием, сообщается на сайте учебного учреждения.

"С грустью сообщаем, что 1.09.2020 курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Причины и обстоятельства происшествия изучаются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции. Командование Житомирского военного института выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего курсанта", - говорится в сообщении.