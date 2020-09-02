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10:09 02.09.2020

Голосование по кандидатуре нового премьера Японии в парламенте пройдет 16 сентября

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Голосование по кандидатуре нового премьера Японии в парламенте пройдет 16 сентября

Голосование в парламенте Японии по одобрению кандидатуры нового премьер-министра страны запланировано на 16 сентября, сообщают азиатские СМИ.

До этого, на 14 сентября, намечено голосование по кандидатуре премьера в правящей партии Японии - Либерально-демократической партии. Члены партии изберут нового лидера партии, который затем, после утверждения парламентом, станет премьером.

Отмечается, что ключевые депутатские объединения партии уже выразили поддержку генеральному секретарю кабинета министров Японии Есихидэ Суга, который, как ожидается, позже в среду официально объявит о выдвижении своей кандидатуры.

Свою кандидатуру также уже выдвинул Фумио Кисида, который в 2012-2017 годах занимал пост главы МИД Японии. NHK отмечает, что Кисида считается давним сторонником покидающего пост премьера Синдзо Абэ.

Другой претендент на пост - бывший генсек Либерально-демократической партии Исиба Сигэру, ранее он также занимал посты министра обороны и министра сельского хозяйства.

На минувшей неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник.

Партия собирается урезать избирательный протокол, чтобы обеспечить быструю смену власти, поскольку Япония борется с коронавирусом, перед ней стоят и другие насущные проблемы. Сначала депутаты изберут главу партии. В голосовании примут участие 394 депутата. После этого в течение нескольких дней будет избран новый премьер.

Теги: #япония #выборы
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