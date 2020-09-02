В Украине зафиксировано максимальное количество заболевших COVID-19 за сутки - 2 495 человек, 51 ранее заболевший умер, 1 015 человек выздоровели

В Украине по состоянию на утро среды выявлено 2 495 заболевших коронавирусным заболеванием COVID-19 за сутки, что стало максимальным показателем с начала пандемии, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Из числа ранее заболевших 1 015 человек выздоровели, 51 скончался.

Как сообщалось 1 сентября было зафиксировано 2 088 заболевших за сутки, 31 августа - 2 141, 30 августа - 2 096, 29 августа - 2 481 заболевший, что было прежним максимальным показателем с начала пандемии.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 125 798 человек, выздоровевших – 58 817, умерли с начала пандемии 2 656 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеют 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев за минувшие сутки - в Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (204), Тернопольской (201) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 678 подозрений на заболевание COVID-19.