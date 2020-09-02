Инженеру одного из коммунальных предприятий Киева сообщили о подозрении из-за некачественного ремонта Русановского канала –

Киевская прокуратура сообщила о подозрении инженеру технадзора одного из коммунальных предприятий города в связи с некачественным ремонтом Русановского канала, что постигло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"Утверждая акты выполненных работ, инженер технического надзора коммунального предприятия не проверил достоверность сведений, внесенных подрядчиком в официальные документы, и подписал указанные акты несмотря на то, что фактически работы были осуществлены в полном объеме. Подрядчиком были завышены объемы работ по установке ограждений, устройство люков, посева газонов, установка дождевателей и тому подобное", - сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

Как отмечается, вследствие таких неправомерных действий территориальной общине Киева нанесен ущерб на общую сумму более 1, 2 млн грн.

Действия подрядчика квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.