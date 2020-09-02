Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25,7 млн, число жертв - 857 тыс.

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 среды достигло 25 млн 749 тыс. 642 человек, увеличившись за сутки на 264 тыс. 875, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 857 тыс. 015 против 850 тыс. 535 днем ранее, излечились 17 млн.

Более 3 млн человек с начала пандемии заразились в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах на 08:00 среды суммарно выявлено 6 млн 073 тыс. 840 инфицированных, скончались 184 тыс. 664 человека, выздоровели более 2,2 млн.

В Бразилии число инфицированных выросло до 3 млн 950 тыс. 931, скончались 122 тыс. 596 человек, поправились 3,3 млн.

На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заразившихся составило на утро среды 3 млн 769 тыс. 523 при 66 тыс. 333 летальных исходах и 2,9 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 110,5. В США на 1 млн населения скончалось 570 человек, Бразилии - 576, Индии - 48.