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07:27 02.09.2020

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 01 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду.

В частности, в районе Водяного зафиксировано огневую активность наемников из стрелкового оружия и АГС-17. Также враждебные провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов Майорска, где зафиксировано выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

"С начала текущих суток, 02 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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