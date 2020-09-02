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07:02 02.09.2020

Трамп не допустит сноса памятников историческим личностям в Вашингтоне

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Трамп не допустит сноса памятников историческим личностям в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп решительно выступает против планов властей Вашингтона избавиться от памятников американским деятелям, заявил представитель Белого дома.

"Президент Дональд Трамп считает, что эти объекты должны быть сохранены, а не разрушены, уважаемы, а не вызывать ненависть, должны передаваться из поколения в поколение", - сказал он.

Созданная в американской столице специальная комиссия выступила с предложением о сносе или перемещении мемориала в честь первого президента США Джорджа Вашингтона, памятников первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину. По мнению комиссии, они были причастны к работорговле, расистским проявлениям, жесткости.

Представитель Белого дома отметил, что "либеральный мэр Вашингтона, округа Колумбия (Мюриел Баузер - ИФ), повторяет ту же самую левую басню, используемую для подстрекательства к опасным беспорядкам".

Он подчеркнул: "Пока президент Трамп находится в Белом доме, безответственные рекомендации мэра никуда не пройдут, и ей, как мэру столицы нашей страны - города, принадлежащего американскому народу, - должно быть стыдно уже только за то, что она предложила их рассмотреть".

Теги: #сша #столица #трамп #памятники
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