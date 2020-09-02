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05:37 02.09.2020

На Буковине лабораторно подтвердили 67 новых случаев коронавируса

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На Буковине лабораторно подтвердили 67 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 67 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 43 ранее заболевших, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"67 больных. Немного, если сравнивать с последними днями. Буковинцы выздоравливают от коронавируса и становятся осмотрительнее. По крайней мере, в это очень хочется верить", - написал Осачук.

Всего за сутки исследовали 752 образца в регионе. Выздоровели - 54 человека.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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