События

03:35 02.09.2020

Трех участников группы наркоторговцев из Львова суд взял под стражу

1 мин читать

Троих участников группы, незаконно изготовлявшей и продававшей метадон, суд постановил заключить под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Троим фигурантам дела о незаконном производстве метадона во львовском вузе избраны меры пресечения: организатору – содержание под стражей с возможностью внесения 630 тысяч грн залога, двоим исполнителям – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 420 тысяч грн", - указано в сообщении.

Определение меры пресечения для четвертого фигуранта перенесли на 2 сентября.

В прокуратуре сообщают, что обжалуют решения суда, поскольку считают суммы их недостаточным.

Как сообщалось, полиция раскрыла деятельность группы, изготовлявшей и продававшей метадон. Вещество производил заведующий лаборатории одного из львовских вузов, реализовали метадон при помощи интернет-магазина и канала в одном из мессенджеров.

Теги: #львов #наркоторговцы #украина #арест
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:06 02.09.2020
ВСП вернул без рассмотрения ходатайство Венедиктовой об отстранении судьи Огурцова

ВСП вернул без рассмотрения ходатайство Венедиктовой об отстранении судьи Огурцова

23:23 01.09.2020
Украина и Китай намерены наращивать сотрудничество

Украина и Китай намерены наращивать сотрудничество

22:03 01.09.2020
ВСП отказал Венедиктовой во временном отстранении судьи ОАСК Качура

ВСП отказал Венедиктовой во временном отстранении судьи ОАСК Качура

21:48 01.09.2020
В Запорожской области у школьника обнаружили коронавирус, весь класс идет на самоизоляцию

В Запорожской области у школьника обнаружили коронавирус, весь класс идет на самоизоляцию

20:07 01.09.2020
Цены на куб газа для населения в сентябре составляют от 4,39 до 7 грн – исследование

Цены на куб газа для населения в сентябре составляют от 4,39 до 7 грн – исследование

19:14 01.09.2020
Украина и Турция намерены перезагрузить переговоры по ЗСТ - министр экономики

Украина и Турция намерены перезагрузить переговоры по ЗСТ - министр экономики

19:09 01.09.2020
Фракция "Слуга народа" приняла решение об исключении нардепа Лероса из своих рядов

Фракция "Слуга народа" приняла решение об исключении нардепа Лероса из своих рядов

13:54 01.09.2020
Сводный платежный баланс Украины в июле-2020 сведен с дефицитом $88 млн

Сводный платежный баланс Украины в июле-2020 сведен с дефицитом $88 млн

12:19 01.09.2020
Российским наемникам урегулирование конфликта на Донбассе нужно также, как Газпрому глобальное потепление – Гармаш по итогам заседания подгрупп ТКГ

Российским наемникам урегулирование конфликта на Донбассе нужно также, как Газпрому глобальное потепление – Гармаш по итогам заседания подгрупп ТКГ

10:42 01.09.2020
Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло в 21 регионе Украины и Киеве – СНБО

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло в 21 регионе Украины и Киеве – СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСП отказал Венедиктовой в отстранении замглавы ОАСК Аблова

В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с гранатой – полиция

На линии разграничения произошел пожар: зафиксированы более 10 взрывов, пострадал спасатель

Фракция "Слуга народа" приняла решение об исключении нардепа Лероса из своих рядов

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло в 21 регионе Украины и Киеве – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай планирует к 2030 году удвоить ядерный арсенал

Несанкционированная акция в центре Минска завершилась без инцидентов

ВСП отказал Венедиктовой в отстранении замглавы ОАСК Аблова

В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с гранатой – полиция

На линии разграничения произошел пожар: зафиксированы более 10 взрывов, пострадал спасатель

Цукерберг и его жена на фоне пандемии пожертвовали $300 млн на безопасность президентских выборов США

В ЕС критикуют Будапешт за избирательное введение запрета на въезд в страну

НАТО вернула Бельгии старую штаб-квартиру альянса

ООН известно о 450 случаях пыток в Беларуси, местонахождение 6 человек неизвестно

В зоне проведения ООС на Донбассе продолжает соблюдаться режим прекращения огня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА