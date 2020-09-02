Трех участников группы наркоторговцев из Львова суд взял под стражу

Троих участников группы, незаконно изготовлявшей и продававшей метадон, суд постановил заключить под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Троим фигурантам дела о незаконном производстве метадона во львовском вузе избраны меры пресечения: организатору – содержание под стражей с возможностью внесения 630 тысяч грн залога, двоим исполнителям – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 420 тысяч грн", - указано в сообщении.

Определение меры пресечения для четвертого фигуранта перенесли на 2 сентября.

В прокуратуре сообщают, что обжалуют решения суда, поскольку считают суммы их недостаточным.

Как сообщалось, полиция раскрыла деятельность группы, изготовлявшей и продававшей метадон. Вещество производил заведующий лаборатории одного из львовских вузов, реализовали метадон при помощи интернет-магазина и канала в одном из мессенджеров.