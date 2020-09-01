Украина и Китай намерены наращивать сотрудничество
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время видеоконференции со своим коллегой первым заместителем главы МИД Китайской народной Республики (КНР) Ле Юйчэнем договорились наращивать сотрудничество в политической и экономической плоскости.
"Стороны заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, зафиксированных в заключенных с момента установления дипломатических отношений политических документах", - сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
Кроме того, среди других тем, которые были в центре внимания - дальнейшее взаимодействие на полях международных организаций, пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества, совместное участие в реализации проектов в рамках глобальной китайской инициативы "Один пояс, один путь".
Стороны также обменялись приглашениями посетить Пекин и Киев.