ВСП отказал Венедиктовой во временном отстранении судьи ОАСК Качура

Высший совет правосудия (ВСП) отказал в удовлетворении ходатайства генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о временном отстранении судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) Игоря Качура.

"По результатам рассмотрения материалов, приобщенных к ходатайству, ВСП принял отказать в удовлетворении ходатайства генерального прокурора о временном отстранении судьи ОАСК Качура Игоря Анатольевича от правосудия в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений", - сообщила пресс-служба ВСП.

Как отмечается, ВСП пришел к выводу, что доказательства в подтверждение совершения судьей Качуром инкриминируемых ему преступлений, полученные способом, не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных в ходе расследования другого уголовного производство.

Кроме того, не обосновано наличие рисков, на которые ссылается Венедиктова в своем ходатайстве, что якобы могут возникнуть в случае продолжения осуществления правосудия судьей Качуром.

"Офисом генерального прокурора не представлено доказательств того, что судья имеет возможность влиять на свидетелей и подозреваемых, допрашивать во время досудебного расследования, и таким образом противоправно препятствовать установлению обстоятельств уголовного правонарушения", - подчеркнули в ВСП.