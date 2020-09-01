В Запорожской области у школьника обнаружили коронавирус, весь класс идет на самоизоляцию

В Бердянске (Запорожская область) у одного из школьников обнаружили коронавирус, весь класс отправился на дистанционное обучение, сообщила пресс-служба Бердянского городского совета.

"1 сентября, от Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевания COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции (ПЦР)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение и распространение COVID-19 проводится эпидрасследование, определяется круг контактных лиц.

В пресс-службе горсовета сообщили, что по рекомендации Запорожского областного лабораторного центра министерства здравоохранения в классе, где обнаружено больного ребенка, приостанавливается учебный процесс до 17 сентября, а обучение будет проводиться в онлайн-режиме.