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21:38 01.09.2020

Несанкционированная акция в центре Минска завершилась без инцидентов

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Несанкционированная акция в центре Минска завершилась без инцидентов

Очередная несанкционированная массовая акция прошла вечером во вторник на площади Независимости в Минске, обошлось без инцидентов.

По информации очевидцев, на площади собралось порядка 300 человек, они пели и скандировали лозунги, танцевали и водили хороводы.

Часть из них сконцентрировалась у католического Красного костела. Позже вокруг храма прошел крестный ход.

Одна из групп девушек, по информации портала tut.by, встала в "сцепку" и кругом замкнула пришедших на площадь парней, чтобы защитить их от задержаний.

Милиция призывала участников акции "не нарушать действующее законодательство и не вынуждать применять специальные средства" и разойтись. Однако задержаний не проводила.

Примерно через 2,5 часа после начала акции протестующие колонной ушли с площади Независимости, пройдя по одноименному проспекту в сторону площади Победы, постепенно рассасываясь.

Теги: #окончание #акция #минск #беларусь
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