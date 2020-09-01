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21:01 01.09.2020

ВСП отказал Венедиктовой в отстранении замглавы ОАСК Аблова

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ВСП отказал Венедиктовой в отстранении замглавы ОАСК Аблова

Высший совет правосудия (ВСП) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства генерального прокурора Ирины Венедиктовой об отстранении от совершения правосудия заместителя главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Евгения Аблова.

"В результате рассмотрения ходатайства ВСП пришел к выводу, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства", - сообщает пресс-служба ВСП.

Кроме того, по мнению ВСП, не обосновано наличие рисков, на которые ссылается генеральный прокурор в своем ходатайстве, которые могут возникнуть в случае продолжения осуществления правосудия Абловым. В частности, среди материалов, прилагаемых к ходатайству, отсутствуют расписки о получении судьей материалов более 50 административных дел, которые он, по мнению генпрокурора, может уничтожить или исказить.

Также в ВСП заявляют, что Офис генпрокурора не предоставил доказательств того, что Аблов имеет возможность влиять на свидетелей и подозреваемых, которых будут допрашивать во время досудебного расследования.

"Исходя из этих обстоятельств, Высший совет правосудия принял отказать в удовлетворении ходатайства генерального прокурора о временном отстранении судьи Окружного административного суда города Киева Аблова Евгения Валерьевича от правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности", - подчеркивают в ВСП.

Подозрение главе ОАСК Павлк Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку было вручено сотрудниками НАБУ 17 июля. Отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

Теги: #набу #оаск #всп
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