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20:44 01.09.2020

В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с гранатой – полиция

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В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с гранатой – полиция

В Киеве на ул. Банковой сотрудники полиции полка особого назначения №2 задержали мужчину с гранатой, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Для выяснения обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерское управления полиции. … На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Специалисты-взрывотехники изъяли опасный предмет, он будет передан на экспертные исследования.

Данные внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Теги: #киев #банковая #задержание
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