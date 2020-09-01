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20:30 01.09.2020

На линии разграничения произошел пожар: зафиксированы более 10 взрывов, пострадал спасатель

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На линии разграничения произошел пожар: зафиксированы более 10 взрывов, пострадал спасатель

Около Станицы Луганской, что в Луганской области, на линии разграничения произошел лесной пожар, сообщил председатель Станично-Луганской районной госадминистрации Юрий Золкин.

"Станица Луганская. Снова лесной пожар. Место возгорания практически на "нуле". Уже более десяти разных взрывов", - написал он в соцсети Facebook во вторник.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что в результате одного из взрывов был ранен спасатель.

"1 сентября в ходе тушения пожара травяного настила вблизи пгт Станица Луганская произошла детонация неустановленного взрывоопасного устройства, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части", - указывается в сообщении на телеграмм-канале ГСЧС.

Золкин уточнил, что пожар продолжается. На месте работают экипажи ГСЧС, пожарная охрана лесного хозяйства и бригада Станично-Лугаснского поселкового совета.

Теги: #пострадавший #луганская_область #пожар
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