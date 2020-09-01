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19:46 01.09.2020

В ЕС критикуют Будапешт за избирательное введение запрета на въезд в страну

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В ЕС критикуют Будапешт за избирательное введение запрета на въезд в страну

В Европейской комиссии во вторник раскритиковали Венгрию за дискриминационную пограничную политику в пределах союза, в частности за разрешение жителям ряда стран пересекать границы Венгрии, несмотря на тотальный запрет на въезд иностранцев.

"Любые меры, которые не соответствуют основным принципам законодательства ЕС, должны быть немедленно отменены", - написал в своем твиттере еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Власти Венгрии со вторника ввели запрет на въезд в страну для иностранцев из-за распространения коронавируса, такое ограничение будет действовать как минимум месяц. При этом на жителей Польши, Словакии и Чехии эти ограничения не распространяются.

В связи с этим власти ЕС отметили, что подобная дискриминация для стран ЕС является нарушением правил Шенгенского соглашения.

"Мы в скором времени поговорим с соответствующими венгерскими коллегами в министерствах и запросим дополнительную информацию", - добавил Рейндерс.

В ЕС заявили, что предложат инициативу по введению пограничных ограничений в ЕС на основе единого подхода с целью более справедливой борьбы со вспышкой коронавируса COVID-19.

Представитель Еврокомиссии отметил три важных аспекта, которые могут установить определенный порядок на границах, - это выявление общего критерия эпидемиологических рисков, установка единой системы цветного кодирования опасных с точки зрения пандемии территорий и согласование реагирования на путешествия жителей из опасных зон, например, проведение тестов или введение карантина.

Теги: #ес #критика #погранконтроль #венгрия
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